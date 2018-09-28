Меркель 3 октября отправится в Израиль на межправительственные консультации
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Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Меркель 3 октября отправляется в Израиль на межправительственные консультации, сообщила в пятницу представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.
По ее словам, 3 и 5 октября в Иерусалиме пройдут седьмые германо-израильские правительственные консультации.
"Канцлера поэтому будут сопровождать представители разных ведомств", - указала М.Фиц.
В том числе в консультациях примет участие министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
В рамках мероприятия состоятся переговоры А.Меркель с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, запланирована совместная пресс-конференция политиков.
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Интерфакс