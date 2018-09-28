Меркель 3 октября отправится в Израиль на межправительственные консультации

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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 12:52 28.09.2018 - 12:52

Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Меркель 3 октября отправляется в Израиль на межправительственные консультации, сообщила в пятницу представитель правительства ФРГ Мартина Фиц. По ее словам, 3 и 5 октября в Иерусалиме пройдут седьмые германо-израильские правительственные консультации. "Канцлера поэтому будут сопровождать представители разных ведомств", - указала М.Фиц. В том числе в консультациях примет участие министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. В рамках мероприятия состоятся переговоры А.Меркель с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, запланирована совместная пресс-конференция политиков. 1тф эф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс