Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 3:51

Токио. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Император Нарухито, облаченный в белые одежды, совершил ритуал в трех императорских святилищах - группа святынь, расположенных внутри дворцового комплекса, сообщают местные СМИ.

Император вошел в храм Касикодокоро и сообщил богине солнца, душам своих предков и различным божествам, что в этот день состоится церемония интронизации.

Позже императрица Масако посетит три императорских святилища.

Главная церемония интронизации состоится в парадном зале Императорского дворца в 13:00 (7:00 по мск).

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 2 тыс. человек, в том числе премьер-министр, главы обеих палат парламента, председатель Верховного суда и зарубежные высокопоставленные гости.

Церемония, как ожидается, продлится около получаса. Император ступит на трон Такамикура, расположенный в комнате. Тогда же император официально объявит о своем восшествии на престол.

За этим последует поздравительное обращение премьер-министра и три раунда "банзай" - традиционное приветствие-пожелание императору долгих лет жизни.

После состоится серия придворных банкетов в честь интронизации императора Нарухито. Первый пройдет в Императорском дворце в тот же день.

На этот раз банкеты будут проводиться четыре раза в течение четырех дней с перерывами.

Японское правительство приняло решение перенести с 22 октября на 10 ноября парад в честь восшествия императора на престол. Чиновники говорят, что цель состоит в том, чтобы справиться с обширным ущербом, нанесенным тайфуном "Хагибис".

Во время парада императорская чета проедет через Токио в лимузине с открытым верхом.

Ноябрьский парад станет для людей шансом поздравить императора и императрицу.

30 апреля 2019 года прежний император Акихито отрекся от престола. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито.

С восхождением на престол нового императора в Японии началась новая эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

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