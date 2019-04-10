Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 12:34

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕФРАКС - Власти Индии усиливают меры безопасности в преддверии начала парламентских выборов в этой стране, сообщают западные СМИ.

Так, более 80 тыс. солдат и полицейских будут дислоцированы в штате Чхаттисгарх, где чаще всего совершают нападения боевики-маоисты.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Индии пройдут в семь этапов, начиная с 11 апреля 2019 года. Около 900 млн избирателей должны будут проголосовать за кандидатов, претендующих на 543 места в парламенте страны.

Эти парламентские выборы должны стать самыми масштабными в истории: число избирателей больше, которые могут принять участие в выборах, больше, чем население Европы и Австралии вместе взятые.

Индийцы являются активными избирателями - явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%, по сравнению с 45% в 1951 году, когда были проведены первые выборы.

1бф 1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!