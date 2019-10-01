Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Сокращение потребления алкоголя в России привело к значительному снижению количества смертей, связанных с употреблением алкоголя, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Это стало результатом целого комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 года", - говорится в сообщении ВОЗ.

Вывод организации основан на данных специального доклада, посвященного влиянию мер по контролю над алкоголем в России и ожидаемой продолжительности жизни.

Согласно его данным, "общее употребления алкоголя на душу населения с 2003 года непрерывно уменьшается и к 2016 году снизилось на 43%". По информации ВОЗ, снижение этого показателя привело к тому, что с 2003 по 2018 год общая смертность у мужчин сократилась на 39%, у женщин - на 36%. "При этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", - указали в ВОЗ.

Специалисты международной организации отмечают, что на фоне сокращения употребления алкоголя в России "ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин".

В ВОЗ проанализировали тенденции в России, связанные с употреблением отдельных видов алкогольной продукции. Так, например, с 2003 по 2018 год значительно сократилось употребление водки. Особенно заметно этот показатель уменьшился с 2011 по 2012 год. Кроме того, эксперты с 2001 года фиксируют постоянное снижение употребления самогона среди россиян. Между тем, показатель употребления пива и вина в России в последние годы слегка увеличился.

"Полученные результаты показывают, что такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, позволяют спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения", - сказала руководитель программы "Алкоголь и запрещенные наркотики" Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Ферейра Боргес, призвав другие европейские страны последовать примеру России и "придерживаться аналогичных стратегий в сфере охраны здоровья своих граждан".

В сообщении ВОЗ указывается, что, согласно опросам, все больше россиян поддерживают меры, принимаемыми для борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя. В частности, это касается пропаганды здорового и трезвого образа жизни, а также, например, увеличения цены на алкоголь.

ВОЗ напоминает, что среди мер, которые были реализованы российскими властями за последние несколько лет, - постепенное повышение акцизов на алкогольную продукцию, введение минимальной розничной цены на водку, внедрение специальной системы мониторинга производства и продажи алкоголя, а также запрет ночной торговли алкогольной продукцией на вынос.

1вл во*

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