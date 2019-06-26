Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 19:22

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО в случае, если Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратит существование, предпримет оборонительные меры, однако не будет копировать действия России, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не будем имитировать то, что делает Россия - мы не хотим новой гонки вооружений. Но в то же время мы должны продолжать поддерживать надежные средства сдерживания и обороны", - сказал он после заседания Североатлантического совета на уровне глав военных ведомств.

"Министры подтвердили сегодня, что у нас нет намерения размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками", - пояснил генсек.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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