Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 15:53

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Комитет министров Совета Европы заявил, что меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые странами этой организации, должны отвечать ее принципам.

"Комитет министров подтверждает глубокую и постоянную приверженность своим основным ценностям в области прав человека, демократии и верховенства права, изложенным в Уставе Совета Европы и в Европейской конвенции о правах человека. Он также напоминает, что меры по борьбе с этим заболеванием и его более широкими последствиями должны приниматься в соответствии с принципами организации и обязательствами, взятыми на себя государствами-членами", - отмечается в заявлении, принятом в среду.

В заявлении указывается, что "солидарность и сотрудничество между государствами крайне важны для эффективного противодействия пандемии", и подчеркивается, что Совет Европы будет "прилагать все усилия для оказания помощи своим государствам-членам" во время кризиса и при ликвидации его последствий.

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