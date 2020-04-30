Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 13:16

Брюссель. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - По данным Европейского управления по поддержке предоставления убежища (EASO), число заявлений об убежище в Европе сократилось в марте почти вдвое по сравнению с февралем в связи с принятием мер борьбы с распространением коронавируса.

EASO объявило в четверг, что в 31 европейском государстве в марте было подано 34737 заявлений о предоставлении убежища, что на 43% меньше, чем в предыдущем месяце.

Управление сообщило, что "незадолго до вспышки COVID-19 в Европе количество заявок увеличилось по сравнению с тем же периодом в 2019 году: 65300 просьб были поданы в январе и 61100 - в феврале".

В коммюнике объясняется, что многие страны Европейского союза временно закрыли некоторые части своих границ с целью препятствовать распространению коронавируса, что затрудняет въезд мигрантам, не имеющим разрешений.

Греция, подвергающаяся наиболее сильному миграционному давлению, приостановила на месяц в начале марта прием всех заявок о предоставлении убежища после того, как Турция объявила в конце февраля об открытии границы с Грецией для мигрантов, скопившихся на турецкой стороне.

Как сообщает EASO, граждане Сирии, Афганистана, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему подают больше всего ходатайств о предоставлении убежища в европейских странах.

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