Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 16:13

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран НАТО в ближайшие дни планируют утвердить пакет мер по противодействию попыткам России усилить влияние в Черном море, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

"Главы МИД стран НАТО намерены в ближайшие дни согласовывать новый пакет мер, который будет включать в себя реализацию подготовительных программ и проведение учений с партнерами", - сказала она в среду на Атлантическом совете.

Р. Гетемюллер отметила, что НАТО считает арест украинских моряков российскими силами безопасности "очередным вызовом" со стороны Москвы.

"Захват 24 моряков, которые до сих пор находятся в Лефортово в Москве, и трех кораблей - это с нашей точки представляет собой проблему и очевидно очередным вызовом, которые Россия бросает по мере того, как пытается расширить свой контроль в этом регионе", - сказала Р.Гетемюллер.

По ее словам, НАТО очень внимательно отслеживает ситуацию с моряками.

"НАТО тесно работает с Украиной и Грузией, чтобы помочь им нарастить военный потенциал, и в особенности сейчас, усилить их военно-морские силы - как флот, так и береговую охрану. Даже сейчас военно-морские силы НАТО присутствуют в Черном море", - подчеркнула Р.Гетемюллер.

Она отметила, что силы НАТО курсируют "между Поти и Одессой и проводят учения, как с Украиной, так и с Грузией".

"Приятно отметить, что большой контингент НАТО присутствует в Черном море. И мы продолжим наше присутствие для поддержки наших партнеров", - сказала замгенсека НАТО.

Ранее в среду глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что усиление группировки НАТО в Черном море угрожает безопасности в регионе, и Россия будет защищать свою территорию всеми доступными средствами.

"Усиление группировки НАТО в Черном море - это не укрепление безопасности, а прямой вызов и угроза ей. Если в Брюсселе еще не поняли, что Россия будет всеми доступными средствами (а они вполне достаточны и эффективны) защищать свою территорию и свои интересы, то сейчас самое время попытаться это понять, пока не поздно", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

1кю аю де

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