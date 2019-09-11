Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 8:15

Кабул. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в среду покинули уезд Куран-ва-Мунджан в северо-восточной афганской провинции Бадахшан под давлением местных жителей, сообщила в среду пресс-служба губернатора провинции.

Уезд, известный своими лазуритовыми месторождениями, был захвачен боевиками почти два месяца назад.

Местные жители подняли мятеж против талибов, два дня в уезде продолжались столкновения, после чего боевики были вынуждены отступить, говорится в сообщении.

На минувшей неделе в Бадахшане правительственным силам удалось отбить два уезда Ямган и Вардудж, которые несколько лет находились под контролем экстремистов.

Широкомасштабная антитеррористическая операция правительственных сил в Бадахшане началась в конце августа.

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