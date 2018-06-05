Местом встречи Трампа и Ким Чен Ына станет отель "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре - Белый дом

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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 18:48 05.06.2018 - 18:48

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре, заявила во вторник представитель Белого дома Сара Сандерс. "Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель "Капелла" на острове Сентоса", - говорится в сообщении на ее странице в "Твиттере". ПОСЛЕДУЕТ 1аю ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс