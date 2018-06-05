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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 18:52 05.06.2018 - 18:52

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре, заявила во вторник представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель "Капелла" на острове Сентоса", - говорится в сообщении на ее странице в "Твиттере".

"Мы благодарим замечательных сингапурцев за их гостеприимство", - добавила С.Сандерс.

Ранее Д.Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

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