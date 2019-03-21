Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 17:48

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Замеченный вечером 20 марта метеорит в небе над Лос-Анджелесом был частью каскадерского трюка, сообщили в четверг в местном полицейском управлении.

"Метеорит не врезался в центр Лос-Анджелеса и это не вторжение инопланетян. Это просто киносъемка", - говорится в сообщении полиции.

"В конце концов, мы же в Голливуде", - отметили в полиции.

При этом в компании Red Bull пояснили, что жители Лос-Анджелеса видели в небе группу парашютистов в светящихся костюмах, которые совершили опасный прыжок с вертолета в честь суперлуния - астрономического явления, когда Земля и Луна максимально сближаются.

1бф аю

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