Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:26

Страсбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье призвала спикеров парламентов стран Европы обеспечить должное финансовое обеспечение СЕ.

"Все наши механизмы будут иметь ограниченный характер, если у нас не будет материальных средств для поддержки наших государств-членов и поддержки наших граждан", - сказал Паскье в четверг в своем выступлении на Конференции спикеров европейских парламентов.

По словам политика "нулевого номинального роста", которая применяется в последние несколько лет, "очень ослабляет организацию".

"Мы как парламентарии несём ответственность за бюджет наших государств-членов. Мы должны серьезно подумать над этим, чтобы дать Совету Европы необходимые финансовые средства для того, чтобы выполнять свою политическую миссию", - сказала спикер ПАСЕ.

Также Паскье призвала участников Конференции подумать о том, какими могут быть общие усилия для укрепления политической роли ПАСЕ.

"Необходимо, чтобы ПАСЕ оставалась местом для дискуссии и обмена, мы должны поднимать самые противоречивые темы, потому что наша Ассамблея позволит нам дать политические ориентиры, чтобы ответить на большие вызовы, которые ждут нас в будущем", - сказала Паскье.

По ее словам "общий европейский дом" строится уже 70 лет, и "если мы не проявим политическую волю и активность, то есть риск, что в этом доме появятся трещины, и 830 миллионов европейцев не будут иметь способов защиты своих прав и свобод".

В работе Конференции спикеров европейских парламентов в четверг принимает участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Это первый визит спикера Госдумы в Страсбург с 2013 года.

1мс ки

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