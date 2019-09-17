Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что логику и мотивацию действий Ирана в рамках обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) можно понять, хотя российская сторона считает, что последние его шаги не служат делу урегулирования проблемы сохранения соглашения.

Высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу" в Брюсселе высказал мнение, что учрежденный для нейтрализации эффекта от выхода США из СВПД и восстановления Вашингтоном антииранских санкций специальный механизм расчетов INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) пока со своей задачей не справляется.

"Для Ирана, страны, привыкшей к санкциям, сами по себе санкции трагедии не представляли. Но их экстерриториальное применение Соединенными Штатами, в первую очередь в отношении финансовых структур, конечно, нанесло удар по ключевой статье иранского экспорта - нефти", - сказал Чижов.

По его словам, после выхода США из СВПД иранцы проявляли достаточно большое терпение в течение года. "Они продолжали четко следовать своим обязательствам, что подтверждалось регулярными докладами МАГАТЭ, с которым Тегеран плотно сотрудничал и, кстати, продолжает сотрудничать в духе транспарентности", - отметил постпред.

"Убедившись в том, что напрямую реализовать положения СВПД, касающиеся восстановления торгово-экономических связей с Ираном, не получается, евротройка (Великобритания, Германия, Франция) предложила специальный механизм расчетов - INSTEX. Долго искали руководителя, назначали, меняли. Но дело не в личностях. Дело в том, что у INSTEX по большому счету практически ничего пока не получается", - констатировал Чижов.

"Первая транзакция INSTEX, о которой неоднократно заявлялось, действительно прошла где-то на полтора миллиона долларов. Но, во-первых, это капля в море. Во-вторых, подход самих создателей INSTEX предусматривал некую многоступенчатость", - сказал дипломат.

Он пояснил: "На первом этапе INSTEX занимался бы оформлением сделок на те товары, которые сами по себе не попали под санкции, включая в первую очередь медикаменты и продовольствие. Резонный вопрос возникал в том числе и у нас: а зачем тогда INSTEX нужен, когда этими товарами можно торговать и без него? Но дело еще сложнее. Даже с INSTEX теми же лекарствами торговать становится очень сложно, если не сказать почти невозможно, потому что любая коммерческая сделка требует определенной финансовой проводки. И тут возникают проблемы, даже когда речь идет о мелких суммах. Они, наверное, проходят, но это занимает очень много времени. В результате медикаменты, поступающие на иранский рынок, оказываются существенно дороже. Не говоря уже о том, что кому-то бывает не суждено их дождаться. То есть эффект от INSTEX пока мизерный".

На втором этапе планировалось расширение круга участников этого механизма расчетов, продолжил Чижов. И лишь на третьем - расширение номенклатуры товаров, включая нефть.

"С расширением круга они, вроде бы, чего-то добились. По крайней мере, в число акционеров, как нас уверяют, вошло, помимо евротройки, еще несколько государств-членов Евросоюза. Это, наверное, позитивный момент, по крайней мере отражающий позицию этих стран в поддержку СВПД", - полагает постпред.

"Но что касается нефти, то проблема достаточно острая, - подчеркнул Чижов. - И INSTEX ее решению не помогает. Есть страны, которым нужна иранская нефть. Понятно, что Россия как экспортер нефти к этим странам не относится. А вот такие страны, как Китай и Индия, очень заинтересованы. Особенно Индия, чьи НПЗ традиционно ориентированы на иранскую нефть. Это для нее еще и вопрос технологии. Вот тут возникают проблемы".

Тем временем, продолжил дипломат, понимая, что это коллективное усилие ожидаемого успеха не приносит, отдельные страны - и особенно активен на этом поле президент Франции Эмманюэль Макрон - выдвигают некоторые параллельные идеи, идущие в том же направлении. Но пока от этого не наблюдается практической отдачи, считает российский постпред.

"Что делают в этой связи иранцы? Они предупредили, что их терпение небезгранично. И их можно понять. Иранская дипломатия достаточно профессиональна. И эксперты в ядерной сфере у них хорошо подготовлены. Поэтому они, прекрасно зная все детали СВПД, пошли на определенные шаги по ограничению своей деятельности в плане реализации отдельных положений, не нарушая самого соглашения. И надо сказать, что до последнего времени и члены пятерки СВПД, и МАГАТЭ это подтверждали. Но вот на днях Тегеран пошел уже на третий этап. И выход за те ограничители, которые прописаны в СВПД, стал очевидным. Причем иранцы ничего не скрывают. Они все это делают открыто под контролем инспекторов МАГАТЭ", - сказал Чижов.

Он напомнил, что российская позиция была сформулирована в соответствующих официальных заявлениях. "Мы считаем, что последние шаги Тегерана не способствуют урегулированию проблемы, но мы понимаем мотивы и логику его позиции", - заявил высокопоставленный дипломат.

"Что будет дальше, посмотрим. Приближается новая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в двадцатых числах сентября. На ней будет традиционная министерская неделя. Евросоюз как координатор СВПД предлагает встречу участников этого соглашения. Посмотрим, как ее можно будет реализовать", - отметил постпред.

"Что касается INSTEX, он на данном этапе по большей части существует, можно сказать, на бумаге. А его перспектива будет зависеть от того, справится ли этот механизм и, разумеется, страны-участницы с задачей его использования по прямому назначению, то есть для обхода американских санкций. Вот цель, ради которой он создавался. Пока это не удается", - резюмировал Чижов.

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