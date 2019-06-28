Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 17:28

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила в пятницу, что специальный механизм расчетов с Ираном INSTEX начал работать.

"INSTEX теперь работает, первые транзакции в процессе обработки, и к этому присоединяется больше государств-членов", - написала она в своем Твиттере после завершения в Вене заседания совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Шмид расценила как конструктивную дискуссию на заседании совместной комиссии.

"Полная и эффективная реализация иранской сделки всеми сторонами остается ключевой", - отметила дипломат.

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