Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила в пятницу, что специальный механизм расчетов с Ираном INSTEX начал работать.
"INSTEX теперь работает, первые транзакции в процессе обработки, и к этому присоединяется больше государств-членов", - написала она в своем Твиттере после завершения в Вене заседания совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Шмид расценила как конструктивную дискуссию на заседании совместной комиссии.
"Полная и эффективная реализация иранской сделки всеми сторонами остается ключевой", - отметила дипломат.
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