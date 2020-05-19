Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 16:23

Иерусалим. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Знаменитая мечеть Аль-Акса в старом городе Иерусалима откроется для прихожан после завершения священного для мусульман месяца Рамадана, сообщает Associated Press.

"С учетом относительного снижения распространения вируса... мечеть откроется для верующих после праздника Ид аль-Фитр, знаменующего конец священного месяца Рамадан", - сообщает агентство со ссылкой на заявление иерусалимской структуры, отвечающей за управление мечетью.

Рамадан в этом году продлится до 23 мая.

Мечеть Аль-Акса является третьей важнейшей святыней для мусульман после мечетей в Мекке и в Медине, она расположена на Храмовой горе.

Ее закрыли в марте, когда в мире начал активно распространяться коронавирус, чтобы помешать вспышке коронавируса в арабских районах Иерусалима и на палестинских территориях.

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