Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 18:01

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Мечеть, расположенная в городе Вупперталь на западе ФРГ, в условиях изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, теперь занимается доставкой еды и для престарелых мусульман, и для всех прочих жителей, кто попал в нужду, сообщает сайт издания "Дейли стар".

"Мы работаем не только для членов нашей общины, мы работает со всем городом Вупперталь", - заявил Мустафа Темизер, член крупнейшей ассоциации мечетей ФРГ DITIB, в введение которой входит и эта мечеть в Вуппертале.

Темизер пояснил, что вначале руководство мечети планировало доставлять 1 тыс. заказов в день бедным жителям Вупперталя, поскольку из-за ограничительных мер были вынуждены закрыться благотворительные банки продовольствия. Однако в апреле они возобновили свою работу, и в итоге в день волонтеры развозят от мечети 300 заказов, оплачиваемых за счет добровольных пожертвований, и мусульманам и немусульманам, оказавшимся в стесненных обстоятельствах.

В частности, мусульмане доставку заказывают для ифтара - вечернего приема пищи в наступивший священный для них месяц Рамадан.

Темизер добавил, что заявку на получение еды подают все больше людей.

"Дейли стар" напоминает, что церкви, мечети, синагоги и прочие места религиозного поклонения ФРГ закрыты до 4 мая. Затем они вновь откроют двери для прихожан, но с учетом соблюдения правил безопасности, которые, в том числе, ограничивают число посетителей в 50 человек.

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