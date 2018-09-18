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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 11:41 18.09.2018 - 11:41

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Неформальный саммит ЕС в Зальцбурге 19-20 сентября не примет заключительного документа по миграции, как и по другим ключевым вопросам этой встречи - внутренней безопасности и Brexit, заявил во вторник в Брюсселе журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в среду вечером на рабочий ужин в составе 28 членов союза для обсуждения миграции.

"Председатель (Европейского совета Дональд - ИФ) Туск хочет, чтобы был проявлен конструктивный подход, при котором каждое государство-член и все институты ЕС будут активно работать для поиска решения кризиса. Если мы будет работать конструктивным образом и совместно, мы сможем добиваться прогресса. Сегодня потоки мигрантов в Европу оцениваются на уровне, близком к состоянию до кризиса", - сказал собеседник СМИ.

Накануне саммита Д.Туск в приглашении европейским лидерам написал: "В течение лета напряженность между государствами-членами вновь возобновилась в связи с притоком мигрантов в ЕС. Я хочу открыто заявить следующее: стремление положить конец миграционному кризису является общей задачей всех государств-членов и институтов ЕС".

По словам собеседника журналистов, ожидается, что канцлер председательствующей в Совете ЕС Австрии Себастьян Курц доложит о различных аспектах миграционной политики. Европейские лидеры будут проинформированы о том, что сделано для решения вопроса о "платформах высадки" мигрантов в Средиземноморье.

Д.Туск сообщит о своем визите в Каир в минувшее воскресенье, в том числе о сотрудничестве ЕС-Египет в области миграции. При этом функционер ЕС отметил, что "Египет сделал борьбу против перевозчиков мигрантов своим приоритетом" и добился заметного успеха практически за счет собственных ресурсов, не прибегая к помощи.

"Это партнер, который серьезно относится к своим обязанностям. Партнер, с которым мы можем работать по миграционному вопросу более углубленным образом", - подчеркнул европейский чиновник.

Он также подтвердил, что глава правительства Италии Джузеппе Конте намерен представить членам Европейского совета свое предложение по высадке спасенных в море мигрантов.

"Я полагаю, что его идеи хорошо известны, потому что они обсуждались летом. Но я не ожидаю прорыва. Я думаю, что в дебатах надо продвигаться к конструктивному подходу. Надо покончить с обидами и прочей напряженностью. И это должно стать ключевым аспектом дебатов в среду. Но я не ожидаю прорыва. На основании тех контактов, которые у нас были со столицами (стран ЕС - ИФ), и совещаний шерп трудно представить, что действительно получится прорыв или существенное продвижение после итальянского предложения", - объяснил собеседник СМИ.

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