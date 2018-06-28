Миграционная проблема может стать для существования ЕС судьбоносной - Меркель
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Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Вопрос миграции может стать судьбоносным для Евросоюза, считает канцлер Германии Ангела Меркель.
"Перед Европой стоит много вызовов, но вопрос миграции может стать судьбоносным для Евросоюза", - сказала А.Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге перед поездкой на саммит ЕС.
По ее словам, вопрос необходимо урегулировать в сотрудничестве со странами ЕС и странами, откуда едут беженцы.
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Интерфакс