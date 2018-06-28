Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 10:38 28.06.2018 - 10:38

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Вопрос миграции может стать судьбоносным для Евросоюза, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Перед Европой стоит много вызовов, но вопрос миграции может стать судьбоносным для Евросоюза", - сказала А.Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге перед поездкой на саммит ЕС.

По ее словам, вопрос необходимо урегулировать в сотрудничестве со странами ЕС и странами, откуда едут беженцы.

1тф ан

Neuer Inhalt Horizontal Line