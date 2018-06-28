Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Вопрос миграции может стать судьбоносным для Евросоюза, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Перед Европой стоит много вызовов, но вопрос миграции может стать судьбоносным для Евросоюза", - сказала А.Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге перед поездкой на саммит ЕС.

По ее словам, вопрос необходимо урегулировать в сотрудничестве со странами ЕС и странами, откуда едут беженцы.

1тф ан

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс