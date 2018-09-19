Миграционные потоки в ЕС удалось существенно сократить, работу надо продолжать без взаимных обвинений - Туск
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Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что призовет глав государств и правительств стран ЕС на неформальном саммите Евросоюза в Зальцбурге преодолеть разногласия по вопросу миграции.
"Сегодня вечером я призову лидеров положить конец взаимным обвинениям в связи с миграцией. Несмотря на агрессивную риторику, все движется в правильном направлении", - заявил он в среду, предваряя дискуссии неформальной встречи Евросоюза.
В этот же день вечером в Зальцбурге должны состояться дебаты по миграции.
Д.Туск указал на то, что благодаря усилиям по контролю над внешними границами и сотрудничеству с третьими странами удалось сократить число нелегальных мигрантов с почти 2 млн в 2015 году до менее 100 тыс. в нынешнем. По его словам, "это меньше, чем за годы до миграционного кризиса".
Он считает, что сейчас надо сосредоточиться на той деятельности, которая дает результат, и продолжать эту работу.
"Нам больше нельзя быть разделенными на тех, кто хочет решить проблему незаконных потоков мигрантов, и тех, кто хочет использовать ее для политической выгоды", - подчеркнул глава Евросовета.
Он сообщил, что вечером на неформальном саммите обратится с просьбой к европейским руководителям поддержать усилия Брюсселя по активизации сотрудничества с североафриканскими странами и его идею созвать саммит ЕС - Лига арабских государств в Египте в феврале следующего года.
Накануне Д.Туск направил письмо главам государств и правительств стран ЕС, в котором заявил, что "стремление положить конец миграционному кризису является общей задачей всех государств-членов и институтов ЕС".
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Интерфакс