Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 18:14

Брюссель. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - За 2019 год миграционный поток в Италию снизился более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на данные МВД Италии.

Согласно информации министерства, опубликованной накануне, примерно 11,5 тыс. мигрантов прибыли в Италию в этом году: это в два раза меньше, чем в 2018 году, когда на берега страны высадились 23,2 тыс. беженцев.

В основном это выходцы из Туниса, Пакистана и Кот-д'Ивуара.

Франция, Германия, Италия и Мальта 23 сентября этого года заключили соглашение в Валетте, чтобы взять под контроль миграционные потоки в центральном Средиземноморье.

Ранее итальянские власти, в частности, бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини, запрещали высадку мигрантов на берега Италии ввиду того, что именно в эту страну направляются основные потоки иммигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Согласно этим договоренностям, эти государства должны принимать прибывших в Европу беженцев и в течение четырех недель проверять их. Если оснований для предоставления убежища нет, их отправляют на родину.

1ви аю

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