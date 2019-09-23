Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 0:54

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Бельгии объявило в ночь на вторник, что открыло для бельгийских туристов за рубежом, оказавшихся в сложной ситуации из-за проблем британского туроператора Thomas Cook, чрезвычайный телефонный номер помощи.

"В этот понедельник вечером министерство иностранных дел открыло чрезвычайный номер для бельгийцев за границей, оказавшихся перед лицом проблем, связанных с трудностями Thomas Cook", - говорится в коммюнике бельгийского МИД, поступившем в "Интерфакс".

В документе сообщается номер для бельгийских туристов - клиентов Thomas Cook.

"Дежурная служба министерства иностранных дел посоветует им, как лучше найти решение возникших проблем. Министерство иностранных дел бдительно отслеживает развитие ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось накануне, отдых сотен тысяч туристов оказался под угрозой из-за банкротства крупнейшей британской туристической компании Thomas Cook.

Около 50 тыс. клиентов туроператора "застряли" в Греции, почти 30 тыс. туристов находятся на Канарских островах. В Турции насчитывается около 21 тыс. клиентов, еще примерно 15 тыс. - на Кипре. На курортах в других странах, в частности, на Кубе и в Мексике также находятся тысячи человек, которые отправились в поездку с туроператором Thomas Cook.

Туристы столкнулись с различными проблемами, в частности, с отменой авиарейсов. Владельцы отелей опасаются, что не получат оплаты за пребывание туристов туроператора.

Британская туристическая компания Thomas Cook ведет свою историю с 1841 года и считается старейшей в мире в этом сегменте. В понедельник она объявила, что "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 тыс. туристов по всему миру.

1ов тг

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