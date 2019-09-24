Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Великобритания приветствует создание сирийского конституционного комитета, о чем объявил генсек ООН, и рассматривает это как часть политического процесса к миру в Сирии, проходящего под эгидой ООН, говорится в распространенном заявлении главы британского МИД Доминика Рааба.
"После восьмилетнего ужасного конфликта это стало долгожданным первым шагом на пути к миру, в котором так отчаянно нуждается сирийский народ", - говорится в заявлении министра.
Он добавил: "Режим и его сторонники должны сейчас показать, что они в полной мере привержены поиску решения прекращения конфликта, добросовестно сотрудничая с конституционным комитетом".
Рааб также призвал все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к ранее согласованному режиму прекращения огня и обеспечить защиту гражданского населения.
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