Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 2:00

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Великобритания приветствует создание сирийского конституционного комитета, о чем объявил генсек ООН, и рассматривает это как часть политического процесса к миру в Сирии, проходящего под эгидой ООН, говорится в распространенном заявлении главы британского МИД Доминика Рааба.

"После восьмилетнего ужасного конфликта это стало долгожданным первым шагом на пути к миру, в котором так отчаянно нуждается сирийский народ", - говорится в заявлении министра.

Он добавил: "Режим и его сторонники должны сейчас показать, что они в полной мере привержены поиску решения прекращения конфликта, добросовестно сотрудничая с конституционным комитетом".

Рааб также призвал все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к ранее согласованному режиму прекращения огня и обеспечить защиту гражданского населения.

1гк тг

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