Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 15:59

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию сотрудничать со следствием при расследовании катастрофы малазийского "Боинга" в 2014 году, сообщает в среду британский МИД.

"Министр иностранных дел призвал Россию в полной мере сотрудничать со следователями после того, как совместная следственная группа (ССГ) и национальный прокурор Нидерландов объявили, что они предъявят четверым подозреваемым обвинения в убийстве 298 человек и в том, что они спровоцировали крушение рейса MH17 над Востоком Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Великобритания поддерживает международных партнеров и осуждает инцидент с самолетом.

"Это была шокирующая атака на основанную на законе международную систему, которая сохраняет безопасность общества", - говорится в заявлении.

Помимо этого, Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать ответственность за трагедию с MH17, сообщает британский МИД.

Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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