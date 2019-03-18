Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 0:42

Мадрид. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Представители оппозиции захватили дипломатические представительства Венесуэлы в США, сообщает министерство иностранных дел Боливарианской республики.

"Правительство Боливарианской Республики осуждает насильственную и незаконную оккупацию некоторых ее дипломатических представительств в Соединенных Штатах в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Власти США должны немедленно исправить эту незаконную ситуацию", - сообщил Хорхе Арреаса, глава МИД Венесуэлы в своем Twitter.

Он также выложил официальное коммюнике, опубликованное на сайте министерства.

Согласно ему, конституционное правительство Боливарианской Республики Венесуэла призывает американские власти немедленно исправить ситуацию в соответствии со статьями 22 и 45 Венской конвенции об обязательстве защищать дипломатические представительства даже в случае разрыва отношений.

Отмечается, что в ином случае Венесуэла оставляет за собой право принять "законные и взаимные действия на венесуэльской территории".

В сообщении также подчеркивается, что дипломатические представительства Венесуэлы в США могут использоваться только официальными дипломатическими должностными лицами, представляющими демократическое и конституционное правительство президента Николаса Мадуро.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1вз тг

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