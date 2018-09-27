МИД Германии отрицает энергетическую зависимость ФРГ от России, на которую указал Трамп
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Москва/Берлин. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Германии Хайко Маас отверг заявления президента США Дональда Трампа об энергетической зависимости ФРГ от России.
"Аргументы и якобы подтверждающие их факты не соответствуют реальности. Зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере", - сказал Х.Маас.
Строящийся газопровод "Северный поток-2" является, по его словам, чисто экономическим проектом, не связанным с политикой, сообщила в четверг радиостанция "Дойче велле".
Ранее Д.Трамп обрушился на Германию критикой за участие в проекте "Северный поток-2". Если Германия немедленно не поменяет свой курс, то окажется в полной зависимости от российского сырья, подчеркнул президент США.
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Интерфакс