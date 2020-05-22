Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 14:17

Париж. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Внешнеполитические ведомства 10 стран ЕС в совместном заявлении в пятницу выразили сожаление объявлением США о выходе из Договора об открытом небе.

"Мы сожалеем в связи с объявлением администрации США о намерении выйти из Договора об открытом небе. Мы также разделяем обеспокоенность России по поводу выполнения положений этого соглашения", - говорится в совместном заявлении МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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