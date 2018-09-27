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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 11:04 27.09.2018 - 11:04

Москва/Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Индии Сушма Суарадж (Sushma Swaraj) на встрече со своим коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом (Mohammad Javad Zarif) пообещала, что Индия будет продолжать закупки нефти у Ирана, пишет агентство Mehr.

Главы МИД встретились в Нью-Йорке в кулуарах 73 сессии Генассамблеи ООН.

По сообщению агентства, С.Суарадж подчеркнула важность экономических взаимоотношений между странами, отметив, что "Иран является для нас не только соседом, но и хорошим другом".

На встрече стороны также обсудили кооперацию в банковской сфере.

Между тем, ранее агентство Boomberg со ссылкой на представителей нефтеперерабатывающих заводов Индии сообщило, что в ноябре они прекращают закупки нефти из Ирана. Так, Indian Oil и Bharat Petroleum Corp. не заказали ни одного танкера с иранской нефтью с поставкой в ноябре. По словам источника в отрасли, Nayara Energy (бывшее Essar Oil, 49,13% принадлежит "Роснефти" (MOEX: ROSN), остальное - консорциуму международных инвесторов в составе Trafigura, UCP и Essar) также не планирует никаких покупок. Представители компаний Mangalore Refinery и Petrochemicals Ltd. заявили, что не делали заявок на ноябрь, но могут сделать это позднее.

Индия является вторым по величине покупателем иранской нефти, импортируя в этом году в среднем 577 тыс. баррелей в сутки, или 27% экспорта Ирана, приводит Bloomberg данные передвижения танкеров. Хотя Южная Корея, Япония и европейские страны также отказываются от закупок, потери индийских НПЗ, даже временные, являются основной проблемой для Ирана.

В начале ноября США возобновляют нефтяные санкции против Ирана, что уже вызвало рост цены Brent до $80 за баррель. Трейдеры Mercuria Energy Group и Trafigura предсказывают повышение цен из-за этого фактора до $100 за баррель, впервые с 2014 года.

Ранее МЭА писало, что пик экспорта нефти Ирана пришелся на апрель-май - 2,4 млн б/с. Продажи Корее и Франции прекратились с июня, но в целом поставки в Европу выросли в августе на 510 тыс. б/с. Поставки в Азию упали на 500 тыс. б/с. Китай и Индия - ключевые покупатели иранской нефти - в августе снизили закупки на 200 тыс. б/с и 380 тыс. б/с соответственно.

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