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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 11:04 19.06.2018 - 11:04

(повтор с уточнением в первом абзаце)

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В министерстве иностранных дел Ирака осудили авиаудары по военизированной базе на востоке Сирии, приведшие к гибели около 50 бойцов, 22 из которых - иракские ополченцы, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении отмечается, что министерство "называет неправильными и осуждает авиаудары против сил, размещенных в местах сражений с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), будь то Ирак или Сирия", - говорится в заявлении.

При этом в министерстве подчеркнули, что подобные авиаудары, по сути, являются поддержкой террористам из ИГ, а также призвали к координации между Вашингтоном и сухопутными войсками.

Ранее Ирак и Сирия возложили ответственность за эти удары на международную коалицию, возглавляемую США.

Однако в США отрицают причастность к ударам. Кроме того, представители США сообщили СМИ, что у Вашингтона есть основания полагать, что ответственность за атаку несет Израиль. В армии обороны Израиля отказались комментировать эту информацию.

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