Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 6:03

Дубай. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД Ирака осудил нападение и поджог консульства Ирана в иракском городе Наджафе, сообщили местные СМИ, ссылаясь на заявление ведомства.

В нем, в частности, говорится: " Дипломатические миссии, действующие в Ираке, пользуются большим уважением и признательностью".

МИД отметил, что действия злоумышленников не отражают точку зрения правительства страны.

Как сообщалось накануне, здание дипмиссии подожги демонстранты, выступающие против правительства.

Сотрудники консульства были эвакуированы незадолго до того, как демонстранты ворвались в здание, сообщили представители полиции и гражданской обороны.

Власти Ирака вынуждены были приостанавливать работу школьных и муниципальных учреждений в центральных и южных районах страны в связи с масштабными акциями протеста.

Рост напряженности, в частности, отмечен в священном для шиитов городе Кербела, где накануне погиб, как минимум, один демонстрант после того, как полицейский спецназ открыл огонь по протестующим. В результате религиозные власти на два дня, начиная со среды, закрыли сеть частных школ, относящиеся к их компетенции и расположенные в Кербеле и Эн-Наджафе.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

1гк вв

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