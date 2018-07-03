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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 16:55 03.07.2018 - 16:55

Дубай. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В Багдаде считают необходимым, чтобы иностранные государства, выходцы из которых были боевиками и оказались в иракских тюрьмах, обеспечили репатриацию их детей, заявили в МИД Ирака.

"Мы обращаемся с призывом ко всем дипломатическим миссиям в Ираке забрать к себе тех своих граждан, кто отбыл наказание, и тех из их детей, кто не был осужден", - цитирует представителя МИД ливанское издание "Дейли стар".

"Ирак проинформировал все страны, чьи граждане находятся в (наших - ИФ) тюрьмах. Мы уже разговаривали с посольствами Германии, Азербайджана, России и других стран, чтобы они забрали своих граждан назад", - отметил он.

"Дейли стар" отмечает, что в настоящий момент в тюрьмах Ирака находятся не менее 833 детей из 14 стран мира.

1аю ар об

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