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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 21:48 04.07.2018 - 21:48

Дубай. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Поверенный в делах ФРГ в Иране вызван в иранский МИД, где ему заявили протест в связи с задержанием в Германии сотрудника посольства Ирана в Австрии, сообщают иранские СМИ.

Также в МИД Исламской республики вызывали послов Франции и Бельгии.

"Заместитель министра иностранных дел Ирана выразил серьезный протест Исламской республики в связи с арестом иранского дипломата и подчеркнул, что в соответствии с предусмотренным Венской конвенцией дипломатическим иммунитетом, его (дипломата - ИФ) следует освободить, незамедлительно и без условий", - приводят СМИ слова представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Он отметил, что арест дипломата является заговором для разрушения ирано-европейских отношений в то время, как президент Ирана Хасан Рухани находится в Европе с целью сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

По данным СМИ, 30 июня во французской коммуне Вильпент прошла конференция с участием Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), базирующейся во Франции политической организацией. Ее основала Организация моджахедов иранского народа, ведущая борьбу против Исламской республики Иран.

Как сообщалось, сотрудник иранского посольства в Вене, имя которого не называется, был задержан в минувшие выходные в Германии. Его подозревают в подготовке теракта, который планировалось осуществить на этой встрече представителей иранской оппозиции.

В рамках расследования этого дела задержаны еще пять человек в других европейских городах, в том числе в Бельгии, Франции и Германии.

Посол Ирана в Вене Эбадоллах Молей был вызван в МИД Австрии для "разъяснения ситуации".

Иранская сторона ранее заявляла о готовности сотрудничать со следователями, но при этом называет произошедшее провокацией.

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