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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 19:30 10.10.2018 - 19:30

Дубай. 10 октября. ИНТЕРФАКС - МИД Ирана вызвал посла ФРГ в связи с постановлением германского суда об экстрадиции в Бельгию иранского дипломата по делу о подготовке теракта во время встречи иранской оппозиции, сообщают в среду местные СМИ.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрама Гасеми назвал вердикт германского суда заговором тех сил, которые пытаются разрушить иранско-европейские отношения.

1 октября Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию иранского дипломата по делу о подготовке теракта.

Ранее сообщалось, что сотрудника иранского посольства в Вене, имя которого изначально не называлось, задержали в июле в Германии. Позже судебные власти идентифицировали его как Ассадоллу Ассади. Его подозревают в подготовке теракта во Франции на встрече, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".

В свою очередь власти Франции объявили о заморозке активов министерства национальной безопасности и информации Ирана, а также активов двух иранцев, имя одного из которых звучит как А.Ассади.

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