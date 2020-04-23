Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 12:43

Дубай. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана в четверг вызван посол Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране, сообщил в четверг иранский англоязычный телеканал Press TV.

Причиной для этого, отмечает телеканал, послужили недавние угрозы и провокационные действия Вашингтона в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что отдал распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Американские военные заявили в прошлую среду, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ответ в ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Ранее в четверг командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил в эфире иранского телевидения, что Тегеран жестко ответит на любое действие США в отношении как военных кораблей, так и гражданских судов Ирана.

1ви ар

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