Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 15:03

*** Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой"

(обновленная, дополненная версия новости от 15:42)

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - Решение по очередному - пятому - шагу в области отхода Ирана от выполнения обязательство по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже принято, но возможны изменения, связанные с новой обстановкой, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье.

"Что касается пятого шага, то решения уже были приняты... Но, учитывая нынешнюю ситуацию, некоторые изменения будут внесены на важной встрече сегодня вечером", - сказал официальный представитель МИД Аббас Мусави в телевизионном выступлении.

Он отметил, что Тегеран, тем не менее, не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой" подписантов СВПД, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

СВПД был подписан ИРИ и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана.

В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.

1гк ки

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