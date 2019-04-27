Этот контент был опубликован 27 апреля 2019 г. 16:11

Дубай. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - МИД Ирана считает безосновательными сообщения в ряде зарубежных СМИ о том, что иранские власти ранее якобы предлагали начать переговоры с США и Саудовской Аравией, сообщает в субботу агентство "Тасним".

"Запросов о переговорах с США нет, а что касается Саудовской Аравии, то никаких переговоров с ней нет, за исключением вопросов, касающихся хаджа, и по соглашению (между сторонами эта тема - ИФ) отделена от политических вопросов и (вопросов - ИФ), связанных с отношениями между двумя странами", - цитирует агентство слова представителя МИД Аббаса Мусави.

Он назвал информацию о желании Ирана вести переговоры с США и Саудовской Аравией "необоснованной и неверной".

В то же время он признал Саудовскую Аравию важной страной региона, которая, однако, по мнению Тегеран, выбрала неверный путь, породивший "множество проблем и кризисов в регионе". Также А.Мусави выразил надежду на то, что вскоре Эр-Рияд изменит линию поведения, и тогда Тегеран будет готов к взаимодействию с ним.

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