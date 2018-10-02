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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 16:43 02.10.2018 - 16:43

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - В Тегеране отрицают причастность иранцев к подготовке теракта близ французской столицы в июне этого года и призывают отпустить из-под стражи задержанного в связи с этим делом дипломата, говорится в заявлении МИД Ирана, распространённом во вторник на сайте ведомства.

"Мы отвергаем все обвинения и решительно осуждаем арест иранского дипломата, призываем к его немедленному освобождению", - говорится в заявлении представителя иранского МИД Бахрама Касеми.

Ранее сообщалось, что власти Франции объявили о заморозке активов министерства национальной безопасности и разведки Ирана, а также двух иранцев. Эти ограничительные меры были введены в связи с делом о подготовке теракта против иранской оппозиции, которая проводила встречу в городе Вильпенте вблизи Парижа в июне этого года.

Имя одного из мужчин, счета которого заморожены, звучит как Ассадолла Асади. Это имя совпадает с именем иранского дипломата, которого подозревают в подготовке теракта во Франции против иранских оппозиционеров.

Также сообщалось, что сотрудника иранского посольства в Вене, имя которого изначально не называлось, задержали в июле в Германии. Накануне Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию А.Ассади в Бельгию. Два других подозреваемых были задержаны в Бельгии.

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