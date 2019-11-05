Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 3:09

Дубай. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Новые санкции США в отношении Тегерана свидетельствуют об издевательском подходе США к другим странам, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Подобные действия являются лишь признаком отчаяния и неспособности этого режима использовать дипломатический и логический подход, что можно увидеть в издевательском подходе США к другим странам и важным глобальным и международным проблемам", - цитируют местные СМИ сообщение Мусави.

Ранее сообщалось, что США внесли в санкционные списки девять физических лиц, а также генеральный штаб вооруженных сил Исламской республики Иран.

В частности, под санкции попал сын аятоллы Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи.

"Эти действия направлены на то, чтобы не допустить поступления средств для теневой сети военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру", - говорится в заявлении Минфина США.

Минфин США напоминает, что такое решение он принял в 40-ю годовщину захвата заложников в посольстве США в Иране.

1вз ад

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