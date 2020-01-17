Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 9:26

Дубай. 17 января. ИНТЕРФАКС - МИД Ирана призвал все страны, граждане которых погибли в результате крушения украинского авиалайнера под Тегераном, не политизировать произошедший инцидент, сообщило в пятницу агентство Isna со ссылкой на представителя ведомства Аббаса Мусави.

"Мы призываем все страны не превращать проблемы, связанные с человеческим фактором, в частности, этот трагический инцидент, в проблемы политического характера", - цитирует агентство слова Мусави.

Он отметил, что сотрудничество властей Ирана в ситуации с крушением украинского Boeing "превзошло все ожидания".

Накануне сообщалось, что в совместном заявлении главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины призвали власти Ирана признать "полную ответственность" за авиакатастрофу. Они также указали на необходимость осуществления выплат родственникам погибших при крушении самолета.

Кроме того, министры потребовали проведения "независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами".

Ранее Европейский союз распространил коммюнике, в котором отмечалось, что "с учетом обязательств, данных президентом Рухани, ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, в отношении того, как произошла эта трагедия".

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Позднее иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

1ви ар

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