Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 14:07

Дубай. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Одна из сторон, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, имеет право не выполнять своих обязательств, если их не выполняют другие стороны, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Он в беседе с исполняющим обязанности главы МАГАТЭ Корнелем Ферутой в Тегеране сослался на пункт 36 соглашения, где об этом говорится, сообщило иранское информационное агентство Fars.

Европейские подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программы не выполнили своих обязательств, заявил на встрече с Ферутой руководитель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"К сожалению, европейские стороны не выполнили свои обязательства... Сделка не является улицей с односторонним движением, и Иран будет действовать соответственно, как мы делали до сих пор, постепенно сокращая выполнение наших обязательств", - сказал он после встречи.

Салехи подчеркнул: "Иран будет продолжать сокращать свои ядерные обязательства до тех пор, пока другие стороны не выполнят свои".

1гк аг

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