Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 18:26

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Оттава вводит санкции в ответ на действия России в Керченском проливе и в Крыму, под них попадают 114 физлиц и 15 компаний, говорится в сообщении, распространенном МИД Канады в пятницу.

"В сотрудничестве с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море, Керченском проливе и на незаконную аннексию Крыма", - отмечается в сообщении.

Среди физических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, фигурируют глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин, глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель правления Газпромбанка (MOEX: GZPR) Андрей Акимов, замминистра энергетики Андрей Черезов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, предприниматель Игорь Ротенберг, экс-глава РЖД Владимир Якунин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Также в него вошли начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин, замглавы погранслужбы ФСБ РФ Геннадий Медведев.

В санкционный список внесены "АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT), компания "Стройгазмонтаж-мост", ЗАО "Интеравтоматика", "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ПАО "Силовые машины", компания "Оборонлогистика", авиастроительная компания "МИГ", компании "Сухой", "Туполев", а также "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК). Кроме того, санкции введены против компаний "Стройгазмонтаж", "Угольный технологии", "Газ-Альянс".

Ограничительные меры, вводимые Канадой, предполагают замораживание активов фигурантов списка и запрет на ведение с ними дел.

В заявлении главы МИД Канады Христи Фриленд говорится, что Канада и ее союзники непоколебимы в своей поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности.

"Провокации России в Керченском проливе, ее незаконное вторжение и продолжающаяся оккупация Крыма не останутся безнаказанными", - говорится в нем.

Х.Фриланд также призывает Россию освободить 24 украинских моряка и вернуть Украине изъятые корабли.

"Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и международное сообщество готовы вводить санкции в отношении России, когда она игнорирует международные законы и международный порядок, основанный на правилах", - подчеркивает глава канадского МИД.

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