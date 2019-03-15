*** Под них попадают 114 физлиц и 15 компаний

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Оттава вводит санкции в ответ на действия России в Керченском проливе и в Крыму, под них попадают 114 физлиц и 15 компаний, говорится в сообщении, распространенном МИД Канады в пятницу.

"В сотрудничестве с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море, Керченском проливе и на незаконную аннексию Крыма", - отмечается в сообщении.

Среди физлиц, на которых распространяются ограничительные меры, фигурируют глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов.

В списке, в частности, фигурируют такие компании, как "Сухой", "МиГ", "Туполев", "Стройгазмонтаж", "Силовые машины".

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