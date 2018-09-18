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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 21:23 18.09.2018 - 21:23

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Оттаве внимательно следят за состоянием увезенного из России на лечение в Германию активиста группы Pussy Riot Петра Верзилова и готовы при необходимости оказать ему поддержку, приводит заявление главы МИД Канады Христи Фриланд канадское телевидение.

"Канада готова поддержать его, и мы работаем с ним, с его семьей", - заявила она, отметив, что общалась с матерью мужчины на прошлой неделе.

П.Верзилов с 2005 года имеет канадское гражданство.

Х.Фриланд отметила, что ситуация П.Верзилова является предметом непосредственного интереса правительства Канады и ее лично.

Также министр иностранных дел добавила, что Канада "будет действовать надлежащим образом" в ответ на предполагаемое отравление П.Верзилова.

Ранее сообщалось, что берлинская клиника Charite заявила, что привлечет экспертов-токсикологов к определению вещества, которым был отравлен активист и участник Pussy Riot. В клинике отметили, что время, в течение которого П.Верзилов должен находиться под стационарным наблюдением, станет известно в течение нескольких дней.

Представитель клиники профессор Кай-Уве Эккардт сообщил, что состояние П.Верзилова улучшилось, картина болезни говорит о том, что с высокой вероятностью он был отравлен. К-У.Эккардт добавил, что врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая попала в организм пациента. "Это могут быть медикаменты, натуральные вещества", - сказал К-У.Эккардт.

П.Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они полагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - говорил источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что П.Верзилов пришел в сознание. 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин.

15 июля П.Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

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