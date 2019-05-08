Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 9:52

Пекин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому должны полностью придерживаться положений сделки, сообщили в среду в МИД Китая.

"СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться", - говорится в документе.

Кроме того, в МИД КНР подчеркнули, что все стороны, подписавшие иранскую сделку, должны выполнять обязанность по ее выполнению.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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