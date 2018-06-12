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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 14:12 12.06.2018 - 14:12

Пекин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Китай одобрил договоренности США и КНДР на саммите в Сингапуре и совместное заявление по его итогам.

"Мы горячо приветствуем политические договоренности, достигнутые руководителями КНДР и США", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР, распространенном во вторник.

МИД КНР отметил, что положительные итоги саммита являются важным развитием процесса политического урегулирования проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

Китай, согласно документу, решительно выступает за денуклеаризацию и поддержание мира и стабильности в районе Корейского полуострова, прилагает для этого значительные усилия.

В Пекине выразили надежду на то, что КНДР и США смогут на практике реализовать достигнутые договоренности.

"Мы совместно с заинтересованными сторонами продолжим усилия по денуклеаризации и формированию механизма поддержания мира на Корейском полуострове", - заявили в МИД Китая.

1гк яч

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