Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 11:56

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - МИД Китая в среду приветствовал назначение Касыма-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана.

"Действующий президент Токаев является старым добрым другом китайского народа", - заявил на брифинге представитель МИД КНР Гэн Шуан, слова которого приводят западные СМИ.

В МИД Китая выразили уверенность в том, что под руководством нового лидера Казахстан добьется успеха.

Он отметил, что Китай "понимает и поддерживает решение Нурсултана Назарбаева", который накануне подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана с 20 марта.

"С тех пор, как мы 27 лет назад установили дипломатические отношения, президент Назарбаев сохранял приверженность дружественным отношениям", - отметил представитель МИД.

19 марта Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. Полномочия президента возложены на спикера сената Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента Казахстана, который истекает в апреле 2020 года.

20 марта К.Токаев вступил в должность президента. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.

В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного главы государства переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию.

К.Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт (КНР), Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол.

Работал по специальности в центральном аппарате МИД СССР, в зарубежных представительствах.

С марта 1992 года - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, с октября 1994 года - министр иностранных дел Казахстана. С марта 1999 года - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана. С октября 1999 года по январь 2002 года - премьер-министр Казахстана.

С января 2002 года по июнь 2003 года - госсекретарь - министр иностранных дел, с июня 2003 года по январь 2007 года - министр иностранных дел.

В октябре 2013 года указом президента назначен депутатом сената и избран председателем палаты. В сентябре 2017 года переизбран на должность спикера сената.

1эф во*

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