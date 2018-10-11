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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 10:15 11.10.2018 - 10:15

Гонконг. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Обвинения США в отношении китайского сотрудника министерства государственной безопасности в краже коммерческих тайн не имеют под собой основания, цитируют в четверг западные СМИ представителя МИД КНР Лу Кана.

Власти США "берут это из воздуха", заявил Лу Кан.

"Мы надеемся, что США смогут решить эту проблему в соответствии с законом", - добавил он.

Ранее Минюст США сообщил о задержании и предъявлении обвинений сотруднику Министерства государственной безопасности КНР. По данным Минюста, он занимался экономическим шпионажем и пытался завладеть коммерческими тайнами нескольких американских компаний, связанных с авиацией и аэрокосмическим сектором. Подозреваемого задержали в Бельгии в начале апреля, а затем экстрадировали в США.

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