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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 16:19 27.05.2018 - 16:19

Гонконг. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Китай поддерживает проведение саммита США и КНДР, полагает, что прямой диалог лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына - ключ к решению ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил в воскресенье представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китай решительно поддерживает проведение встречи лидеров США и КНДР. Мы полагаем, что прямой диалог между лидерами США и КНДР является ключом к решению проблем", - приводит его слова телеканал "Уай-Ти-Эн".

По его словам, Пекин надеется, что "и Северная Корея и США продемонстрируют терпение и добросовестность и сосредоточатся на решении проблем и осуществлении процесса денуклеаризации Корейского полуострова".

Лу Кан добавил, что Пекин продолжит играть активную и конструктивную роль в вопросах Корейского полуострова.

В субботу Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заверил его в том, что он готов к дальнейшей работе над денуклеаризацией и к переговорам с президентом США. Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну слова Д.Трампа о том, что США готовы прекратить противостояние с КНДР и налаживать экономические отношения с этой страной, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

Кю об

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