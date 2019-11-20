Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:15

*** Временный поверенный в делах США в КНР был вызван в МИД Китая из-за одобрения в Сенате законопроекта о ситуации в Гонконге

Пекин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй вызвал временного поверенного в делах США в Китае Уильяма Клейна и заявил ему решительный протест в связи с одобрением Сенатом американского Конгресса законопроекта о ситуации в Гонконге, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

"Ма Чжаосюй заявил, что Гонконг является китайским Гонконгом, а дела Гонконга являются чисто внутренними делами Китая, вмешательство иностранных правительств и иностранных сил является недопустимым", - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что китайский дипломат назвал законопроект "грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением международного права и основных нормы международных отношений" и выразил в связи с этим решительный протест.

Он призывал Вашингтон "немедленно принять эффективные меры, чтобы предотвратить превращение законопроекта в закон, прекратить вмешательство в дела Гонконга и вмешательство во внутренние дела Китая.

"В противном случае китайская сторона предпримет меры для решительного противодействия, и вся ответственность за последствия ляжет на американскую сторону", - подчеркнул Ма Чжаосюй.

Он подтвердил "непоколебимую решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития".

"Китайская сторона заявляет американской стороне, что любые попытки подорвать процветание и стабильность Гонконга и помешать развитию Китая не будут успешными, и в конечном итоге они станут камнем, который она уронит себе же на ногу", - сказал замминистра иностранных дел КНР.

Ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан распространил аналогичное заявление, в котором говорится, что в американском законопроекте "игнорируются факты, вносится путаница, нарушаются нормы и применяются двойные стандарты, что является неприкрытым вмешательством в дела Гонконга, внутренние дела Китая, грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений"

Он подчеркнул: "В настоящее время Гонконг стоит не перед задачей решения вопроса о так называемых правах человека и демократии, а перед задачей скорейшего прекращения беспорядков, отстаивания законов, восстановления порядка".

Как сообщалось, Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

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