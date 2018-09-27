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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 12:54 27.09.2018 - 12:54

Пекин. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - США следует прекратить выдвигать беспочвенные обвинения в адрес КНР, которые вредят двусторонним отношениям, заявил в четверг представитель китайского МИД Гэн Шуан.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", на брифинге Гэн Шуан заявил, что Пекин "призывает США прекратить выдвигать беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, а также остановить дела и слова, которые вредят двусторонним связям и фундаментальным интересам двух народов".

Он добавил, что Китай не вмешивается во внутренние дела других государств.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытался вмешаться в предстоящие в США промежуточные выборы в конгресс США.

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